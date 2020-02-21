В Николаевской области взорвался топливный бак: есть погибшие

Фото: mk.dsns.gov.ua

В Первомайске Николаевской области во время сварки топливного бака грузового автомобиля произошел взрыв, в результате погибли двое людей. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент зафиксирован 16:10 на территории гаражного кооператива по улице Коротченко.

Одного человека госпитализировали в тяжелом состоянии. В 16:40 спасатели ликвидировали пожар на площади одного квадратного метра. Разрушений строительных конструкций нет.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.