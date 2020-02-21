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В Николаевской области взорвался топливный бак: есть погибшие

В Николаевской области взорвался топливный бак: есть погибшие - Фото
Фото: mk.dsns.gov.ua
21.02.2020, 09:29

Погибли два человека, один травмирован

В Первомайске Николаевской области во время сварки топливного бака грузового автомобиля произошел взрыв, в результате погибли двое людей. Об этом сообщает  сегодня пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент зафиксирован 16:10 на территории гаражного кооператива по улице Коротченко.

Одного человека госпитализировали в тяжелом состоянии. В 16:40 спасатели ликвидировали пожар на площади одного квадратного метра. Разрушений строительных конструкций нет.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

  • В ночь на 4 апреля в Голосеевском районе Киева взорвался припаркованный возле одного из торговых центров автомобиль.
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