Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Одессе иностранец запустил дрон над военно-морской базой

В Одессе иностранец запустил дрон над военно-морской базой - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
20.02.2020, 10:21

Мужчина недавно приехал в Одессу и увлекается аэросъемкой, говорит, что о временных режимных ограничениях не знал

Гражданина Беларуси привлекли к административной ответственности за то, что запустил дрон над Приморским бульваром Одессы. Об этом сообщает Думская.

Дрон завис над базой Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы. Патруль морских пограничников выдвинулся на обследование территории и обнаружил мужчину, который управлял квадрокоптером.

Оказалось, что иностранец недавно приехал в Одессу, он увлекается аэросъемкой, для чего приобрел беспилотный летательный аппарат. О временных режимных ограничениях в контролируемых пограничных районах он якобы не знал.

Летательный аппарат у мужчины изымать не стали, но протокол об админправонарушении составили. Ему придется заплатить 119 грн штрафа.

  • 12 сентября сообщалось, что британцы научили дрон доставлять боеприпасы.
Еще по теме
Напишите нам
одесса дрон база вмс баларус
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 