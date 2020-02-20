В Одессе иностранец запустил дрон над военно-морской базой

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Гражданина Беларуси привлекли к административной ответственности за то, что запустил дрон над Приморским бульваром Одессы. Об этом сообщает Думская.

Дрон завис над базой Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы. Патруль морских пограничников выдвинулся на обследование территории и обнаружил мужчину, который управлял квадрокоптером.

Оказалось, что иностранец недавно приехал в Одессу, он увлекается аэросъемкой, для чего приобрел беспилотный летательный аппарат. О временных режимных ограничениях в контролируемых пограничных районах он якобы не знал.

Летательный аппарат у мужчины изымать не стали, но протокол об админправонарушении составили. Ему придется заплатить 119 грн штрафа.