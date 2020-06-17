В Одессе недалеко от гипермаркета упал легкомоторный самолет: фото

В Одессе на Овидиопольской дороге сегодня упал легкомоторный самолет. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
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Инцидент произошел в Малиновском районе города.
"По предварительным данным, из двух человек, находившихся на борту, один погиб. Самолет упал сразу после выполнения взлета на территорию гипермаркета, расположенного рядом с аэродромом", - отметил спикер областной полиции Руслан Форостяк.
Фото: dumskaya.net
Сейчас на месте происшествия работает полиция. Обстоятельства устанавливаются.
По данным Думской, упал самолет Y1 Дельфин Одесского авиационного завода.
Фото: dumskaya.net