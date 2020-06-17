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В Одессе недалеко от гипермаркета упал легкомоторный самолет: фото

В Одессе недалеко от гипермаркета упал легкомоторный самолет: фото - Фото
В Одессе упал легкомоторный самолет (фото - od.npu.gov.ua)
17.06.2020, 13:31

По данным полиции, погиб один человек, один получил травмы

В Одессе на Овидиопольской дороге сегодня упал легкомоторный самолет. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

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Инцидент произошел в Малиновском районе города.

"По предварительным данным, из двух человек, находившихся на борту, один погиб. Самолет упал сразу после выполнения взлета на территорию гипермаркета, расположенного рядом с аэродромом", - отметил спикер областной полиции Руслан Форостяк.

В Одессе упал легкомоторный самолет

Фото: dumskaya.net

Сейчас на месте происшествия работает полиция. Обстоятельства устанавливаются.

По данным Думской, упал самолет Y1 Дельфин Одесского авиационного завода.

В Одессе упал легкомоторный самолет

Фото: dumskaya.net

  • 7 июля в Полтавской области в селе Плехов Оржицкого района упал самолет.
Арина Толина
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