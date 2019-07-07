Под Полтавой разбился легкомоторный самолет, есть жертвы: фото

Фото: ГСЧС

Сегодня, 7 июля около 15:30, в Полтавской области, в селе Плехов Оржицкого района, упал самолет. Об этом сообщает ГСЧС.

Отмечается, что самолет рухнул на поле пшеницы.

В ГСЧС сообщают, в результате авиакатастрофы один человек погиб и один получил травмы.

На место происшествия от ГСЧС выезжали 5 человек личного состава и 1 единица техники.

4 июля американский бизнесмен-миллиардер и филантроп Крис Клайн вместе с дочерью погиб при крушении вертолета в районе острова Абако на Багамах. В Bloomberg ранее назвали Клайна тем, кто стоял за возрождением угольной промышленности штата Иллинойс.

2 июля самолет Воздушных сил Л-39 разбился во время выполнения курсантом III курса Харьковского нацуниверситета ВС ВСУ самостоятельного учебно-тренировочного полета около поселка Староверовка Купянского района Харьковской области.