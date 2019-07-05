На Багамах разбился американский угольный миллиардер

Фото: privateislandsonline.com

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Американский бизнесмен-миллиардер и филантроп Крис Клайн вместе с дочерью погиб вчера, 4 июля, при крушении вертолета в районе острова Абако на Багамах. Об этом пишет Bahamas Press.

Помимо отца и дочери Клайн, на борту было еще пять человек: Дэвид Джуд, Делани Вайкл, две неидентифицированных лица и механик из Флориды. Выживших нет.

По данным Bahamas Рress, первыми на место крушения прибыли местные рыбаки.

Сегодня Клайн должен был отпраздновать 61-летие. У него остались трое детей.

Bloomberg ранее назвали Клайна тем, кто стоял за возрождением угольной промышленности штата Иллинойс. Он был непубличным человеком: его фотографии доступны только в редких интервью топовым бизнес-изданиям.

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