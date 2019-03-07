Миллиардер умер во время операции по увеличению полового органа

EhudAryeLaniadoHP

2 марта в Париже во время операции по увеличению полового члена умер израильский миллиардер Эхуд Ари Ланиадо, который сделал состояние на торговле драгоценными камнями и считался одним из крупнейших экспертов по оценке неограненных алмазов. Об этом сообщается на его официальном сайте.

Смерть подтвердила компания Omega Diamonds, которую он возглавлял.

Реклама

Как пишет Daily Mail, причиной смерти стал сердечный приступ, начавшийся после инъекции в гениталии.

Медики не смогли реанимировать пациента. Ему было 65 лет.

Ланиадо, который имеет гражданство Бельгии, похоронят на родине - в Израиле.

Издание пишет со ссылкой на друга покойного, что миллиардер очень стеснялся небольшого роста. "Он переставал думать о росте лишь на то время, пока бухгалтер по его просьбе зачитывал информацию о его банковском счете, что происходило много раз в день", - утверждает он.

В 2015 году Ланиадо продал на аукционе редкий бриллиант Голубая луна Жозефины массой 12,03 карата за $48,4 млн. Ему также принадлежал самый дорогой пентхаус в Монако, стоивший около $40 млн.