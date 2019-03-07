Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
07.03.2019, 08:00

Миллиардер умер во время операции по увеличению полового органа

Миллиардер умер во время операции по увеличению полового органа - Фото
EhudAryeLaniadoHP

65-летний Эхуд Арье Ланиадо считался одним из крупнейших международных экспертов по оценке необработанных алмазов

Реклама
Реклама

2 марта в Париже во время операции по увеличению полового члена умер израильский миллиардер Эхуд Ари Ланиадо, который сделал состояние на торговле драгоценными камнями и считался одним из крупнейших экспертов по оценке неограненных алмазов. Об этом сообщается на его официальном сайте.

Смерть подтвердила компания Omega Diamonds, которую он возглавлял. 

Реклама

Как пишет Daily Mail, причиной смерти стал сердечный приступ, начавшийся после инъекции в гениталии.

Медики не смогли реанимировать пациента. Ему было 65 лет.

Ланиадо, который имеет гражданство Бельгии, похоронят на родине - в Израиле.

Издание пишет со ссылкой на друга покойного, что миллиардер очень стеснялся небольшого роста. "Он переставал думать о росте лишь на то время, пока бухгалтер по его просьбе зачитывал информацию о его банковском счете, что происходило много раз в день", - утверждает он. 

В 2015 году Ланиадо продал на аукционе редкий бриллиант Голубая луна Жозефины массой 12,03 карата за $48,4 млн. Ему также принадлежал самый дорогой пентхаус в Монако, стоивший около $40 млн.

Отправить:
Распечатать:
Теги: смерть, операция, миллиардер, алмазы, Эхуд Ари Ланиадо, пенис, увеличение
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 