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В Одессе приговорили двух воров к чтению книг. В списке – Шевченко, Дж. Лондон и Марк Твен

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25.10.2021, 16:10
В Одессе приговорили двух воров к чтению книг. В списке – Шевченко, Дж. Лондон и Марк Твен - Фото
Иллюстративное фото (Фото: Pixabay)

В Одессе судья вынес нестандартный приговор в деле о краже – обязал мужчин читать школьную литературу. Подсудимые должны прочесть произведения Джека Лондона, Марка Твена и Тараса Шевченко. Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

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Приговор вынес судья Малиновского суда Одессы 22 октября. Подсудимые, двое одесситов 19 и 23 лет, воровали магнитолы и динамики из машин на штрафплощадках. На кражу их толкнула необходимость найти деньги на билет в Белгород-Днестровский, где старшему из них оформляли жилье как сироте, говорится в материалах дела.

До этого 23-летний подсудимый работал на стройке в Одессе и зарабатывал 500 грн в неделю. Но даже этих денег он не получил, потому что бригадир потратил их на оплату своего жилья.

По мнению судьи, подсудимые не понимают, к чему приведет приговор, а по уровню развития и образования являются фактически несовершеннолетними. Также судья убежден, что они не опасны для общества.

Суд приговорил автоворов к году лишения свободы, освободив от наказания с испытательным сроком. Кроме того, судья обязал подсудимых читать мировую и украинскую классику. В список литературы он включил повести "Белый Клык" Джека Лондона, "Приключения Тома Сойера", "Приключения Гекльберри Финна" Марка Твена, а также стихотворение Тараса Шевченко "Минають дні, минають ночі…".

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Елизавета Кумбер
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