В Одессе за выходные дважды ограбили один и тот же музей: фото

Фото: facebook.com/artem.pogosenko

В Одессе 11 и 12 января ограбили музей Пороховая башня, который расположен в Центральном парке культуры и отдыха имени Тараса Шевченко. Об этом сообщил директор музея Артем Погосенко в Facebook.

"Открыли замок, взломали витрины, вынесли старинные монеты, книги и еще пару менее ценных вещиц. Все разбросали и зачем-то разбили окно",- отметил Погоносенко 11 января.

Фото: facebook.com/artem.pogosenko

По его словам, на следующий день музей ограбили второй раз.

Фото: facebook.com/artem.pogosenko

"Они вернулись. Взломаны еще две витрины. Вновь украдены и уничтожены экспонаты. Они уничтожат все. Надо думать об охране", - уточнил директор музея.

Фото: facebook.com/artem.pogosenko