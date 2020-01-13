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В Одессе за выходные дважды ограбили один и тот же музей: фото

В Одессе за выходные дважды ограбили один и тот же музей: фото - Фото
Фото: facebook.com/artem.pogosenko
13.01.2020, 07:47

По словам директора музея, неизвестные украли и уничтожили экспонаты

В Одессе  11 и 12 января ограбили музей Пороховая башня, который расположен в Центральном парке культуры и отдыха имени Тараса Шевченко. Об этом сообщил директор музея Артем Погосенко в Facebook.

"Открыли замок, взломали витрины, вынесли старинные монеты, книги и еще пару менее ценных вещиц. Все разбросали и зачем-то разбили окно",- отметил Погоносенко 11 января.

Фото: facebook.com/artem.pogosenko

По его словам, на следующий день музей ограбили второй раз.

Фото: facebook.com/artem.pogosenko

"Они вернулись. Взломаны еще две витрины. Вновь украдены и уничтожены экспонаты. Они уничтожат все. Надо думать об охране", - уточнил директор музея.

Фото: facebook.com/artem.pogosenko

  • 30 мая в Киевской области неизвестные ограбили три церкви.

 

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одесса ограбление музей Пороховая башня
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