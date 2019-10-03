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В Одессу прибыл бронекатер Гюрза: его испытают в открытом море

В Одессу прибыл бронекатер Гюрза: его испытают в открытом море - Фото
Фото: dumskaya.net
03.10.2019, 07:43

Малый боевой корабль будут тестировать в акватории Черного моря, возле берегов Одессы

Очередной малый бронекатер проекта 58155 типа Гюрза-М, построенный для ВМС Украины на киевском предприятии Кузница на Рыбальском, прибыл вчера в Одессу. Об этом сообщает Думская.

Сначала бронекатер пройдет заводские, а потом  государственные испытания, после чего будет включен в состав сил постоянной боевой готовности национального флота. Это уже седьмой катер данной серии. Его будут тестировать в акватории Черного моря у Одессы.

"Особое внимание уделим бесперебойной работе всех систем и механизмов, живучести и надежности материальной части", - отметил представитель завода-производителя Леонид Бабак.

По его словам, тщательно будут проверены мореходные качества катера, особенно в штормовую погоду, скорость, маневренные характеристики, возможности энергетической установки и навигационной аппаратуры.

"Заводчане вместе с экипажем проверят работу рулевого, якорного, буксирно-швартового и леерного устройств, а также герметизацию внешнего контура катера", - уточнил Бабак.

Он добавил, что как и другие Гюрзы, новый катер малозаметен как визуально, так и для радиолокационных и инфракрасных средств обнаружения. Планируется протестировать кормовые и носовые боевые модули катера - экипаж выполнит боевые стрельбы по морским и береговым целям.

В общей системе боевого применения ВМС ВСУ малые бронированные артиллерийские катера предназначены для патрулирования в ближней морской зоне, защиты важных объектов морской инфраструктуры и прибрежной зоны, а также противодействия возможной высадке десанта противника.

  • 24 сентября корабль береговой обороны TCSG71 Турции зашел с дружественным визитом в Одессу.

 

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одесса Гюрза-М
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