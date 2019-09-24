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В Одессу зашел турецкий корабль: назвали причину - фото

В Одессу зашел турецкий корабль: назвали причину - фото - Фото
Фото: dumskaya.net
24.09.2019, 17:05

Турецкие моряки пришвартовали корабль в Практической гавани

Корабль береговой обороны TCSG71 Турции зашел сегодня с дружественным визитом в Одессу. Об этом сообщает Укринформ.

"Это первое мероприятие корабля береговой обороны Турции в Одесский порт, ранее команды кораблей этого класса осуществляли визиты в Севастополь. Турецкие моряки пришвартовали корабль в Практической гавани - у причала Морской охраны Госпогранслужбы Украины", - отметили в Одесском порту.

Фото: dumskaya.net

Команду турецкого корабля встречали украинские пограничные катер BG200 "Балаклава" и "ВМСУ P241" Голая Пристань".

В Генеральном консульстве Турции в Одессе сообщили, что 25 сентября жители и гости города смогут с 13:00 до 17:00 посетить корабль TCSG71, который пришвартуют к причалу морвокзала.

Планируется, что команда турецкого корабля примет участие в совместных учениях с кораблями Морской охраны Украины.

  • 24 сентября сообщалось, что в Вооруженных силах Украины начались стратегические командно-штабные учения с органами военного управления и привлечением войск - Казацкая воля - 2019.
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одесса учения корабль TCSG71
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