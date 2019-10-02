В Одессу прилетел Том Круз: фото

Американский киноактер и продюсер Том Круз сегодня находится в Одессе. Об этом сообщает Думская.
Его самолет Gulfstream IV, регистрационный номер 808T, приземлился утром в аэропорту. По словам очевидцев, актер вышел из самолета, сел в черную машину и уехал.
Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net
Том Круз - сертифицированный пилот и часто пилотирует свой самолет лично.
В Украину он прилетел по приглашению президента Владимира Зеленского, с которым вчера встречался на Банковой. Круз рассказал, что хочет осмотреть некоторые локации для своего нового проекта.
Издание отмечает, что, возможно, одна из них находится в Одессе или области.