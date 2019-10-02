В Одессу прилетел Том Круз: фото

Том Круз (фото - ЕРА)

Американский киноактер и продюсер Том Круз сегодня находится в Одессе. Об этом сообщает Думская.

Его самолет Gulfstream IV, регистрационный номер 808T, приземлился утром в аэропорту. По словам очевидцев, актер вышел из самолета, сел в черную машину и уехал.

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Том Круз - сертифицированный пилот и часто пилотирует свой самолет лично.

В Украину он прилетел по приглашению президента Владимира Зеленского, с которым вчера встречался на Банковой. Круз рассказал, что хочет осмотреть некоторые локации для своего нового проекта.

Издание отмечает, что, возможно, одна из них находится в Одессе или области.