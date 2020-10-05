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В Полтаве отказались вводить ограничения оранжевой зоны: Не планируем ничего закрывать

05.10.2020, 13:29
В Полтаве отказались вводить ограничения оранжевой зоны: Не планируем ничего закрывать - Фото
Пресс-секретарь Полтавского горсовета Александр Шамота (скриншот с видео личный Facebook)

В горсовете Полтавы считают, что людей нельзя лишать возможности работать и содержать свои семьи

В Полтаве власти города отказались ужесточать карантина, несмотря на то, что с понедельника, 5 октября, город попал в оранжевую зону. Об этом сообщил пресс-секретарь Полтавского горсовета Александр Шамота в Facebook.

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"Мы должны оставаться и дать людям возможность работать, поэтому транспорт должен работать в обычном режиме, в котором он работает. Мы не планируем ничего закрывать", – подчеркнул Шамота.

Он отметил, что в Полтаве уже вводили жесткий карантин, в результате которого получили дыру в бюджете и безработицу, поэтому сейчас лишать людей права работать и содержать семью нельзя. По его словам, прежде чем вводить карантин, государство должно предоставить компенсаторы, которые позволят жить и работать.

"Надо признать, что коронавирусная инфекция распространяется сегодня независимо от того, работают объекты торговли и ремонта или нет <...> Ограничения в транспорте тоже не облегчают условия для работы: теряют и перевозчики, и городской бюджет, и люди, которые не могут попасть на работу", – заявил Шамота, призвав всех работать в обычном режиме.

  • 1 октября в Украине обновили список карантинных зон: новое зонирование будет действовать две недели с 5 октября. Киев попал в желтую зону, Полтава – в оранжевую.

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Дарья Мостовая
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