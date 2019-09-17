В Полтавской области второй день горит лес

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В Полтавской области вчера произошло возгорание лесной подстилки и травы, пока спасатели не могут полностью его ликвидировать. Об этом сообщает пресс-служба Госудaрственной службы по чрезвычaйным ситуaциям.

Пожар был зафиксирован около 16:00 вблизи села Руденковка Новосанжарского района.

По состоянию на 07:00 17 сентября наблюдается тление отдельных ячеек. Информации о пострадавших нет.

К тушению привлечены 36 человек и 15 единиц техники, из них от ГСЧС 26 человек личного состава и девять единиц техники. Авиация осуществила два сброса (16 тонн воды).