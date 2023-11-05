UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В разных областях Украины небо стало "кровавым". Сияние появилось также в Крыму и РФ: фото

Цей матеріал також доступний українською
05.11.2023, 20:19
В разных областях Украины небо стало
Фoто - Думская

Вечером 5 ноября в небе над рядом областей Украины, во временно оккупированном Крыму и некоторых регионах РФ наблюдается северное сияние "Аврора".

В сети публикуют фото красного свечения, которым охвачено небо.

Фото из Бучанской общины:

В разных областях Украины небо стало "кровавым". Сияние появилось также в Крыму и РФ: фото

В разных областях Украины небо стало "кровавым". Сияние появилось также в Крыму и РФ: фото

Одесса:

В разных областях Украины небо стало "кровавым". Сияние появилось также в Крыму и РФ: фото

В разных областях Украины небо стало "кровавым". Сияние появилось также в Крыму и РФ: фото

Запорожье:

В разных областях Украины небо стало "кровавым". Сияние появилось также в Крыму и РФ: фото

Также в сети сообщают об аналогичном явлении в Донецкой области.

Российские пропагандисты пишут, что полярное сияние наблюдается и в Крыму, а также в Ростовской и Воронежской областях:

В разных областях Украины небо стало "кровавым". Сияние появилось также в Крыму и РФ: фото

В разных областях Украины небо стало "кровавым". Сияние появилось также в Крыму и РФ: фото
СПРАВКА. Северное сияние (Aurora borealis) — оптическое явление свечения отдельных участков ночного неба в полярных районах. Возникает в верхних слоях атмосферы планеты под влиянием потоков заряженных частиц, которые магнитное поле планеты направляет к полюсам. На поверхности Земли такие сияния наблюдаются на расстоянии 20-35 градусов от магнитных полюсов Земли одновременно на всех долготах, но с разной интенсивностью. Продолжительность полярного сияния – от нескольких минут до нескольких суток. Северное сияние в небе Украины обычно наблюдается раз в несколько лет.

Смотрите также: В небе над Турцией вспыхнул метеор – видео было снято над детской площадкой

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Аврораприродаполярное сияниенебокрасное свечениеприродное явление

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 