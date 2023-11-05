В разных областях Украины небо стало "кровавым". Сияние появилось также в Крыму и РФ: фото

Вечером 5 ноября в небе над рядом областей Украины, во временно оккупированном Крыму и некоторых регионах РФ наблюдается северное сияние "Аврора".

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В сети публикуют фото красного свечения, которым охвачено небо.

Фото из Бучанской общины:

Одесса:

Запорожье:

Также в сети сообщают об аналогичном явлении в Донецкой области.

Российские пропагандисты пишут, что полярное сияние наблюдается и в Крыму, а также в Ростовской и Воронежской областях:

СПРАВКА. Северное сияние (Aurora borealis) — оптическое явление свечения отдельных участков ночного неба в полярных районах. Возникает в верхних слоях атмосферы планеты под влиянием потоков заряженных частиц, которые магнитное поле планеты направляет к полюсам. На поверхности Земли такие сияния наблюдаются на расстоянии 20-35 градусов от магнитных полюсов Земли одновременно на всех долготах, но с разной интенсивностью. Продолжительность полярного сияния – от нескольких минут до нескольких суток. Северное сияние в небе Украины обычно наблюдается раз в несколько лет.

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