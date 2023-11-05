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У різних областях України небо стало "кривавим". Сяйво з'явилось також у Криму і РФ – фото

Этот материал также доступен на русском
05.11.2023, 20:19
У різних областях України небо стало

Ввечері 5 листопада в небі над низкою областей України, у тимчасово окупованому Криму та в деяких регіонах РФ спостерігається північне сяйво "Аврора".

У мережі публікують фото червоного світіння, яким охопило небо.

Фото з Бучанської громади:

У різних областях України небо стало "кривавим". Сяйво з'явилось також у Криму і РФ – фото

У різних областях України небо стало "кривавим". Сяйво з'явилось також у Криму і РФ – фото

Одеса:

У різних областях України небо стало "кривавим". Сяйво з'явилось також у Криму і РФ – фото

У різних областях України небо стало "кривавим". Сяйво з'явилось також у Криму і РФ – фото

Київ: 

У різних областях України небо стало "кривавим". Сяйво з'явилось також у Криму і РФ – фото

Також у мережі повідомляють про аналогічне явище в Донецькій області.

Російські пропагандисти пишуть, що полярне сяйво спостерігається і в Криму, а також Ростовській і Воронезькій областях:

У різних областях України небо стало "кривавим". Сяйво з'явилось також у Криму і РФ – фото

У різних областях України небо стало "кривавим". Сяйво з'явилось також у Криму і РФ – фото
ДОВІДКА. Північне сяйво (Aurora borealis) — оптичне явище світіння окремих ділянок нічного неба в полярних районах, яке швидко змінюється. Виникає у верхніх шарах атмосфери планети під впливом потоків заряджених частинок, які магнітне поле планети спрямовує до полюсів. На поверхні Землі такі сяйва спостерігаються на відстані 20-35 градусів від магнітних полюсів Землі одночасно на всіх довготах, але з різною інтенсивністю. Тривалість полярного сяйва — від декількох хвилин до декількох діб. Північне сяйво у небі України зазвичай спостерігається один раз на декілька років.

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Оксана Житнюк
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природапівнічне сяйвоАвроранебоприродне явищечервоне сяйво

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