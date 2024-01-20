В Ромнах мэр города и начальник РВА устроили драку на Аллее славы – видео

Инцидент произошел на фоне попыток установить цветочные вазоны на Аллее славы в честь погибших защитников Украины

Скриншот з відео

В Ромнах Сумской области произошла драка с участием мэра города Олега Стогния и начальника районной военной администрации Дениса Ващенко. Поводом стала попытка установки цветочных вазонов на Аллее славы.

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Мэр Стогний заявил, что 20 января в 10:00 возле Аллее славы начались "неизвестные строительные работы и массовое скопление людей", а он "вышел поинтересоваться", что копают у доски погибших воинов. Он заверил, что "никто никаких разрешений на проведение земельных работ не получал".

По его словам, инициатором был начальник военной администрации Ващенко – и тот якобы заявил, что "им разрешения не нужны и они сами разберутся".

Далее, по словам Стогния, Ващенко совершил "откровенное нападение" на него и работницу исполкома.

Женщина якобы госпитализирована, а правоохранители зафиксировали обстоятельства этого события.

Ващенко тоже опубликовал видео инцидента и опроверг избиение им мэра и женщины.

"Уберите это ***дство – так глава общины Стогний обращается к работникам полиции, чтобы те выгнали родителей наших погибших героев из Аллеи славы", – процитировал его Ващенко.