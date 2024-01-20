У Ромнах мер міста і начальник РВА влаштували бійку на Алеї слави – відео

Інцидент стався на тлі спроб встановити вазони для квітів на Алеї слави на честь загиблих захисників України

У Ромнах Сумської області сталася бійка за участі мера міста Олега Стогнія і начальника районної військової адміністрації Дениса Ващенка. Приводом стала спроба встановлення вазонів для квітів на Алеї слави.

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Мер Стогній заявив, що 20 січня о 10:00 біля Алеї слави розпочалися "невідомі будівельні роботи та масове скупчення людей", а він "вийшов поцікавитися", що саме копають біля дошки загиблих воїнів. Він запевнив, що "ніхто ніяких дозволів на проведення земельних робіт не отримував".

За його словами, ініціатором був начальник військової адміністрації Ващенко – і той нібито заявив, що "їм дозволи не потрібні і вони самі розберуться".

Далі, за словами Стогнія, Ващенко вчинив "відвертий напад" на нього та працівницю виконкому.

Жінку нібито госпіталізовано, а правоохоронці зафіксували обставини цієї події.

Ващенко теж опублікував відео інциденту і спростував побиття ним мера і жінки.

"Приберіть це ***дство – так голова громади Стогній звертається до працівників поліції, щоб ті вигнали батьків наших загиблих героїв з Алеї слави", – процитував його Ващенко.