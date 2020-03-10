В Россию пытались вывезти детали к радиолокационным станциям: фото

Фото: ssu.gov.ua

В Черниговской области контрразведка СБУ предотвратила нелегальный вывоз в Россию комплектующих к радиолокационным станциям. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Товары, подлежащие государственному экспортному контролю, изъяли на международном пункте пропуска Сеньковка.

Фото: ssu.gov.ua

По предварительной информации, обнаруженные детали являются комплектующими, которые предназначены для использования в военной радиолокационной технике.

По данному факту следователи СБУ начали уголовное производство по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса.

29 января СБУ предотвратила использование российского программного продукта для камер видеонаблюдения на автодорогах Львовской области.