В Россию пытались вывезти детали к радиолокационным станциям: фото

В Черниговской области контрразведка СБУ предотвратила нелегальный вывоз в Россию комплектующих к радиолокационным станциям. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Товары, подлежащие государственному экспортному контролю, изъяли на международном пункте пропуска Сеньковка.
Фото: ssu.gov.ua
По предварительной информации, обнаруженные детали являются комплектующими, которые предназначены для использования в военной радиолокационной технике.
По данному факту следователи СБУ начали уголовное производство по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса.