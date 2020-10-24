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В Ровно сожгли автомобиль кандидата в депутаты облсовета – фото

24.10.2020, 13:21
В Ровно сожгли автомобиль кандидата в депутаты облсовета – фото - Фото
В Ровно сожгли автомобиль кандидата в депутаты облсовета (Фото - пресс-служба областной полиции)

Сегодня в Ровно сожгли Mercedes-Benz CLS 350, принадлежавший кандидату в депутаты облсовета

24 октября в Ровно сожгли автомобиль 44-летнему кандидату в депутаты областного совета. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

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Сообщение о горящем авто на улице Клима Савуры поступило в полицию около 04:00 утра. 

Автомобиль был припаркован во дворе многоэтажки по месту проживания мужчины. Огонь уничтожил бампер и моторный отсек автомобиля. При этом в областном ГСЧС заявляют, что "в целом авто удалось спасти". Пожар локализировали за пять минут. 

На месте происшествия изъята пластмассовая смесь с остатками топливно-масляных материалов. Жертв и пострадавших нет. 

Владислав Сердюк
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