В Ровно сожгли автомобиль кандидата в депутаты облсовета – фото

Сегодня в Ровно сожгли Mercedes-Benz CLS 350, принадлежавший кандидату в депутаты облсовета

24 октября в Ровно сожгли автомобиль 44-летнему кандидату в депутаты областного совета. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

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Сообщение о горящем авто на улице Клима Савуры поступило в полицию около 04:00 утра.

Автомобиль был припаркован во дворе многоэтажки по месту проживания мужчины. Огонь уничтожил бампер и моторный отсек автомобиля. При этом в областном ГСЧС заявляют, что "в целом авто удалось спасти". Пожар локализировали за пять минут.

На месте происшествия изъята пластмассовая смесь с остатками топливно-масляных материалов. Жертв и пострадавших нет.

21 октября в Одесской области взорвали автомобиль кандидата в депутаты, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Владислав Сердюк

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