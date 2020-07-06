В Ровно зарегистрировали редкий суперкар стоимостью почти 15 млн грн - фото
06.07.2020, 13:30
Фото: Сервисный центр МВД
Дорогами Украины будет ездить редкий суперкар Lamborghini Aventador SVJ
В Ровенском сервисном центре МВД зарегистрировали суперкар Lamborghini Aventador SVJ. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
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Стоимость суперкара почти 15 млн гривень.
Как сообщают в центре, под капотом стоит двигатель объемом 6,5 литров, а авто разгоняется до 100 км/ч менее чем за три секунды. В мире таких около тысячи штук. Один из них теперь будет на ровенских номерах.
- Сегодня, в НАПК заявили, что будут проверять образ жизни чиновников, чтобы находить тех, кто задекларировал скромные доходы, но пользуется дорогими авто, покупает особняки и получает ценные подарки от ближайших родственников.
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