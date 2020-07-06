В Украине начали проверять образ жизни чиновников: авто, дома и ценные подарки

По словам главы ведомства Александра Новикова, теперь Украина входит в список всего шести стран, которые мониторят образ жизни чиновников

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции начинает проверять образ жизни чиновников, чтобы находить тех, кто задекларировал скромные доходы, но пользуется дорогими авто, покупает особняки и получает ценные подарки от ближайших родственников. Об этом пишет пресс-служба НАПК.

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"Случаи, когда чиновник, который зарабатывает 10 тысяч, ездит на Mercedes, теперь будут фиксировать не только журналистские расследования. Их будут устанавливать и обрабатывать на уровне государства", - отметил глава ведомства Александр Новиков.

НАПК будет проверять:

— пользование объектами, которые не указаны в декларации;

— cведения о полученных подарках;

— приобретение объектов, стоимость которых превышает задекларированные активы.

Проверку будут проводить в том числе по журналистским расследованиям и на основании данных от граждан, организаций и из других открытых источников. Если НАПК заметит что-то необычное, "это станет основанием для полной проверки его декларации", а если после этого найдут коррупционные нарушения, сообщат правоохранительным органам.

НАПК проверит информацию о том, что депутат от ОПЗЖ Федор Христенко потратил $1 млн на вечеринку в Москве.

ОПЗЖ Также НАПК проверит возможное нарушение запрета совмещать должности председателем СБУ Иваном Бакановым .

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Евгений Пилипенко

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