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Партия Шария хочет из бюджета 3,2 млн грн: подала в суд на НАПК

Партия Шария хочет из бюджета 3,2 млн грн: подала в суд на НАПК - Фото
Анатолий Шарий (скриншот с видео YouTube)
15.05.2020, 11:45

Политическая сила блогера сетует на "незаконную бездеятельность" агентства и просит взыскать более 3 млн грн финансирования из госбюджета

Партия Шария подала в суд на Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции: требуют выплатить 3,2 млн грн финансирования из государственного бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда.

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Кроме того, истец просит признать незаконной "бездеятельность НАПК" - по его мнению, она заключается в том, что агентство не осуществило соответствующее финансирование политической силы в 2019 году.

Сейчас суд принимает решение об открытии (или неоткрытии) производства.

Раньше по законодательству госфинансирование получали партии, которые на выборах набирали более 2% голосов.

В 2019 году партия блогера Анатолия Шария набрала 2,3% голосов на выборах в Раду: этого не хватило для прохождения в парламент из-за порога в 5%, но было достаточно для получения бюджетных средств. Новый состав Рады изменил это правило: теперь финансирование могут получать только "пятипроцентные" партии.

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  • 2 октября в Раде приняли законопроект №1029, который, в том числе, предусматривает сокращение финансирования политических партий.

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Дарья Мостовая
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