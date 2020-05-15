Партия Шария хочет из бюджета 3,2 млн грн: подала в суд на НАПК

Партия Шария подала в суд на Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции: требуют выплатить 3,2 млн грн финансирования из государственного бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда.
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Кроме того, истец просит признать незаконной "бездеятельность НАПК" - по его мнению, она заключается в том, что агентство не осуществило соответствующее финансирование политической силы в 2019 году.
Сейчас суд принимает решение об открытии (или неоткрытии) производства.
Раньше по законодательству госфинансирование получали партии, которые на выборах набирали более 2% голосов.
В 2019 году партия блогера Анатолия Шария набрала 2,3% голосов на выборах в Раду: этого не хватило для прохождения в парламент из-за порога в 5%, но было достаточно для получения бюджетных средств. Новый состав Рады изменил это правило: теперь финансирование могут получать только "пятипроцентные" партии.
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