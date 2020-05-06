Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Зеленский: "Хитросделанные" партии пытаются создать "схемы" на местных выборах

Зеленский: "Хитросделанные" партии пытаются создать "схемы" на местных выборах - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
06.05.2020, 21:07

Некоторые партии пытаются изменить законодательство и установить надуманные барьеры для региональных партий, заявил президент

Президент Владимир Зеленский заявил, что отдельные старые партии пытаются изменить законодательство, чтобы не допустить участия в местных выборах региональных партий. Об этом президент сказал в своем новом видеообращении.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"В отдельных политических партиях активизировался вирус, который сидит в них последние 28 лет. Этот вирус называется "хитросделанность". Понимая свои мизерные шансы на местных выборах, некоторые партии пытаются изменить законодательство и установить надуманные барьеры для региональных партий", - сказал Зеленский.

По его мнению, таким образом старые политики хотят, несмотря на политическую волю жителей области, "пролезть" в местные органы власти. Тем самым, считает президент, небольшие партии и беспартийные граждане будут лишены возможности менять свой регион к лучшему. Зеленский заверил, что не допустит этого.

"Никаких "двух третей", или "пяти процентов", или других схем не будет. Это позиция и моя, и партии Слуга народа", - сказал Зеленский.

  • Ранее сообщалось, что местные выборы должны состояться в запланированный срок. Говоря о том, как они пройдут, глава партии СН Александр Корниенко отметил, что "несправедливо менять" правила проведения за полгода до начала процесса и что "основные позиции Избиркодекса для них сохранятся".
  • Глава фракции СН Давид Арахамия также добавил, что они выступают "категорически против любых барьеров, две трети, пять процентов", отметив, что Рада уже проголосовала в первом чтении за снижение залога на местных выборах, сделав "процесс более доступным". Также Арахамия выступил против введения партийности для мэров - "они могут быть самовыдвиженцами и беспартийными", подчеркнул он.
  • Дополнительных комментариев по поводу общенационального барьера в 5% политики не дали.
Вадим Ребрина
Еще по теме
Напишите нам
Слуга народа Владимир Зеленский выборы местные выборы
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 