Зеленский: "Хитросделанные" партии пытаются создать "схемы" на местных выборах

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что отдельные старые партии пытаются изменить законодательство, чтобы не допустить участия в местных выборах региональных партий. Об этом президент сказал в своем новом видеообращении.

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"В отдельных политических партиях активизировался вирус, который сидит в них последние 28 лет. Этот вирус называется "хитросделанность". Понимая свои мизерные шансы на местных выборах, некоторые партии пытаются изменить законодательство и установить надуманные барьеры для региональных партий", - сказал Зеленский.

По его мнению, таким образом старые политики хотят, несмотря на политическую волю жителей области, "пролезть" в местные органы власти. Тем самым, считает президент, небольшие партии и беспартийные граждане будут лишены возможности менять свой регион к лучшему. Зеленский заверил, что не допустит этого.

"Никаких "двух третей", или "пяти процентов", или других схем не будет. Это позиция и моя, и партии Слуга народа", - сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что местные выборы должны состояться в запланированный срок. Говоря о том, как они пройдут, глава партии СН Александр Корниенко отметил, что "несправедливо менять" правила проведения за полгода до начала процесса и что "основные позиции Избиркодекса для них сохранятся".

Глава фракции СН Давид Арахамия также добавил, что они выступают "категорически против любых барьеров, две трети, пять процентов", отметив, что Рада уже проголосовала в первом чтении за снижение залога на местных выборах, сделав "процесс более доступным". Также Арахамия выступил против введения партийности для мэров - "они могут быть самовыдвиженцами и беспартийными", подчеркнул он.

Дополнительных комментариев по поводу общенационального барьера в 5% политики не дали.