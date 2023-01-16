UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Севастополе ночью и утром взрывы – как минимум работает ПВО российских оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
16.01.2023, 10:58
В Севастополе ночью и утром взрывы – как минимум работает ПВО российских оккупантов - Фото
Фото работы ПВО РФ: паблики оккупантов

16 января около 10:25 утра в Севастополе во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Об этом пишут местные жители, а также главарь захватчиков в городе Михаил Развожаев.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, "снова атака беспилотников, системы ПВО сбили БПЛА над морем по направлению к Бельбеку".

Нет возможности верифицировать эту информацию.

Больше данных о происшествии нет. Неизвестно, были ли какие-то "прилеты" и куда.

Около 23:40 вчера, 15 января, и в первые минуты ночи 16 января в Севастополе также работала ПВО врага.

  • В Крыму время от времени срабатывает ПВО. Оккупанты каждый раз пишут о "сбитых беспилотниках Украины", руководство Украины инциденты в оккупации не комментирует.

Читайте также: Буданов: Наши подразделения зайдут в Крым с оружием в руках

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Крым пво дрон БПЛА оккупация беспилотник Бельбек севастополь аэродром
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 