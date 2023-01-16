В Севастополе ночью и утром взрывы – как минимум работает ПВО российских оккупантов
16.01.2023, 10:58
Фото работы ПВО РФ: паблики оккупантов
16 января около 10:25 утра в Севастополе во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Об этом пишут местные жители, а также главарь захватчиков в городе Михаил Развожаев.
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По его словам, "снова атака беспилотников, системы ПВО сбили БПЛА над морем по направлению к Бельбеку".
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Больше данных о происшествии нет. Неизвестно, были ли какие-то "прилеты" и куда.
Около 23:40 вчера, 15 января, и в первые минуты ночи 16 января в Севастополе также работала ПВО врага.
- В Крыму время от времени срабатывает ПВО. Оккупанты каждый раз пишут о "сбитых беспилотниках Украины", руководство Украины инциденты в оккупации не комментирует.
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