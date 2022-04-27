В Северодонецке священник УПЦ МП передавал оккупантам данные о дислокации ВСУ - ОВА

В Северодонецке священнослужитель Украинской православной церкви московского патриархата передавал оккупантам информацию о дислокации украинских военных, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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По словам Гайдая, правоохранители в телефоне священника обнаружили переписку с оккупантами, в которой он передавал сведения о численности, дислокации, вооружении украинских военных.

Глава области отметил, что священнослужителя УПЦ МП правоохранители разоблачили 26 апреля.

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Наталия Фреик

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