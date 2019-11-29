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В школе Белой Церкви распылили газ: есть пострадавшие - фото

В школе Белой Церкви распылили газ: есть пострадавшие - фото - Фото
Фото: kv.npu.gov.ua
29.11.2019, 12:03

По данным полиции, в результате инцидента отравились шесть школьников

В Белой церкви вчера утром шестеро учеников в возрасте от 12 до 17 лет отравились газом. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Киевской области.

Полицейские установили, что едкое вещество распылили из газового баллончика, который находился в кармане 13-летней школьницы. Баллончик ей купила мама иметь для самозащиты, поскольку дочь поздно возвращается с уроков.

Фото: kv.npu.gov.ua

Правоохранители эвакуировали всех учеников. Всем пострадавшим медики оказали помощь, сейчас их здоровью ничего не угрожает. В течение часа учебный процесс восстановили.

Полиция составила админпротокол в отношении матери школьницы по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса об админправонарушениях.

Статья предусматривает предупреждение или наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан.

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