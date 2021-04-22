UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Славянске полиция расследует загадочное отравление семьи, среди жертв — гражданин США

22.04.2021, 17:35
В Славянске полиция расследует загадочное отравление семьи, среди жертв — гражданин США - Фото
Полиция (фото - depositphotos.com)

В Славянске Донецкой области, в квартире обнаружили мужчину, женщину и ее шестилетнюю дочь в бессознательном состоянии. Мужчину и ребенка спасти не удалось, женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Трагедия произошла 21 апреля. В полицию обратилась мать женщины, которая беспокоилась из-за того, что дочь не выходит на связь, при этом дверь ее квартиры заперта изнутри.

Полицейские обнаружили в квартире 24-летнюю женщину, ее шестилетнюю дочь и сожителя – гражданина США. Все они находились в тяжелом состоянии здоровья, но без видимых телесных повреждений, говорят правоохранители.

После длительных реанимационных мероприятий врачам удалось спасти жизнь только пострадавшей женщине.

Предварительная причина смерти ребенка и мужчины – отравление. Окончательные данные будут установлены после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Открыто производство по статье УК об умышленном убийстве с пометкой "несчастный случай".

Читайте также: Убийство стилистки Положай в Киеве. Суд приговорил бывшего мужа к пожизненному

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
отравление полиция славянск
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 