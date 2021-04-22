В Славянске полиция расследует загадочное отравление семьи, среди жертв — гражданин США

В Славянске Донецкой области, в квартире обнаружили мужчину, женщину и ее шестилетнюю дочь в бессознательном состоянии. Мужчину и ребенка спасти не удалось, женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное



Трагедия произошла 21 апреля. В полицию обратилась мать женщины, которая беспокоилась из-за того, что дочь не выходит на связь, при этом дверь ее квартиры заперта изнутри.

Полицейские обнаружили в квартире 24-летнюю женщину, ее шестилетнюю дочь и сожителя – гражданина США. Все они находились в тяжелом состоянии здоровья, но без видимых телесных повреждений, говорят правоохранители.

После длительных реанимационных мероприятий врачам удалось спасти жизнь только пострадавшей женщине.

Предварительная причина смерти ребенка и мужчины – отравление. Окончательные данные будут установлены после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Открыто производство по статье УК об умышленном убийстве с пометкой "несчастный случай".

Читайте также: Убийство стилистки Положай в Киеве. Суд приговорил бывшего мужа к пожизненному

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.