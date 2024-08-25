В Украине с 26 августа появятся еще 43 системы автофиксации нарушений ПДД
В Украине с 26 августа дополнительно заработают еще 43 комплекса автофиксации нарушений правил дорожного движения, сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. Теперь таких систем в стране будет 308.
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По его словам, 42 системы будут фиксировать превышение допустимой скорости, а одна система в городе Белая Церковь будет контролировать не только скорость, но и нарушение правил движения и остановки на полосе, предназначенной для маршрутных транспортных средств.
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- 12 июля 2024 года в Украине стартовало внедрение электронных протоколов для документирования правонарушений во время дорожного движения. Документы в бумажном виде останутся равнозначными.
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