В Україні з 26 серпня з'являться ще 43 системи автофіксації порушень ПДР

42 системи фіксуватимуть перевищення швидкості, а в Білій Церкві одна контролюватиме швидкість і порушення на смузі для маршруток

Фото: Олексій Білошицький (Telegram)

В Україні з 26 серпня додатково запрацюють ще 43 комплекси автофіксації порушень правил дорожнього руху, повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Тепер таких систем у країні стане 308.

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За його словами, 42 системи будуть фіксувати перевищення допустимої швидкості, а одна система в місті Біла Церква Київської області контролюватиме не лише швидкість, а й порушення правил руху та зупинки на смузі, призначеній для маршрутних транспортних засобів.

Розташування:

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12 липня 2024 року в Україні стартувало впровадження електронних протоколів для документування правопорушень під час дорожнього руху. Документи у паперовому вигляді залишаться рівнозначними.

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