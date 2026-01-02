В Винницкой области мужчина напал на работника ТЦК, он задержан – фото
В Винницкой области напали на военнослужащего (Фото: Винницкая областная прокуратура)

2 января на территории Райгородской общины Винницкой области мужчина напал на военнослужащего Гайсинского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Мужчина задержан, сообщили в областной прокуратуре.

Отмечается, что происшествие произошло утром. Работники РТЦК в одном из сел остановили на улице для проверки военно-учетных документов 46-летнего местного жителя. Он внезапно напал на военнослужащего, ударил его в ногу предметом, похожим на шило. После нападения он скрылся с места происшествия.

Правоохранители установили личность нападавшего и задержали его по месту жительства. По информации прокуратуры, у мужчины изъято орудие преступления.

Начато досудебное расследование по факту посягательства на жизнь военнослужащего. В случае доказательства вины лицу грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Доказательства по делу (Фото: Винницкая областная прокуратура)
Доказательства по делу (Фото: Винницкая областная прокуратура)
  • Это далеко не первый подобный случай. В частности, в течение 2025 года в Черкасской области зафиксировано почти два десятка нападений на работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки, в том числе с оружием.
  • Аналогичные случаи зафиксированы и в других областях. 31 декабря в Харькове мужчина выстрелил из травматического оружия в военнослужащего ТЦК. Раненого госпитализировали, а мужчину удалось задержать.
