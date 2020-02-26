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В Волновахе выявили четырех возможных сообщников боевиков: фото, видео

В Волновахе выявили четырех возможных сообщников боевиков: фото, видео - Фото
Фото: facebook.com/pressjfo.news
26.02.2020, 09:32

В патрулировании города задействовали более 100 правоохранителей

В Волновахе Донецкой области полицейские выявили четырех человек, которые могут быть причастны к боевикам террористических организаций Л/ДНР. Об этом сообщает пресс-центра штаба операции объединенных сил.

В патрулировании было задействовано более 100 правоохранителей, на маршруты выехали девять единиц спецтехники, работали пешие патрули и мобильные блокпосты.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

В результате проведения комплекса мероприятий раскрыта кража личного имущества, задержан человек, который находился в розыске, и задокументированы более десяти правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

Правоохранители обнаружили шесть фактов ненадлежащего обращения граждан с охотничьим оружием, изъяли две единицы оружия и один охотничий нож.

"Оперативное состояние в Волновахском районе остается контролируемым. Нацполиция вместе с другими силовиками ООС продолжают обеспечивать безопасность жителей  в штатном режиме", - уточнили в ООС.

Фото, видео: facebook.com/pressjfo.news

  • 27 января СБУ заявила о задержании в районе проведения операции объединенных сил боевика террористической организации ДНР, который в течение двух лет обстреливал позиции украинских войск
Арина Толина
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