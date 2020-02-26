В Волновахе выявили четырех возможных сообщников боевиков: фото, видео

В Волновахе Донецкой области полицейские выявили четырех человек, которые могут быть причастны к боевикам террористических организаций Л/ДНР. Об этом сообщает пресс-центра штаба операции объединенных сил.
В патрулировании было задействовано более 100 правоохранителей, на маршруты выехали девять единиц спецтехники, работали пешие патрули и мобильные блокпосты.
Фото: facebook.com/pressjfo.news
В результате проведения комплекса мероприятий раскрыта кража личного имущества, задержан человек, который находился в розыске, и задокументированы более десяти правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.
Правоохранители обнаружили шесть фактов ненадлежащего обращения граждан с охотничьим оружием, изъяли две единицы оружия и один охотничий нож.
"Оперативное состояние в Волновахском районе остается контролируемым. Нацполиция вместе с другими силовиками ООС продолжают обеспечивать безопасность жителей в штатном режиме", - уточнили в ООС.
Фото, видео: facebook.com/pressjfo.news