В Волновахе выявили четырех возможных сообщников боевиков: фото, видео

Фото: facebook.com/pressjfo.news

В Волновахе Донецкой области полицейские выявили четырех человек, которые могут быть причастны к боевикам террористических организаций Л/ДНР. Об этом сообщает пресс-центра штаба операции объединенных сил.

В патрулировании было задействовано более 100 правоохранителей, на маршруты выехали девять единиц спецтехники, работали пешие патрули и мобильные блокпосты.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

В результате проведения комплекса мероприятий раскрыта кража личного имущества, задержан человек, который находился в розыске, и задокументированы более десяти правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

Правоохранители обнаружили шесть фактов ненадлежащего обращения граждан с охотничьим оружием, изъяли две единицы оружия и один охотничий нож.

"Оперативное состояние в Волновахском районе остается контролируемым. Нацполиция вместе с другими силовиками ООС продолжают обеспечивать безопасность жителей в штатном режиме", - уточнили в ООС.

Фото, видео: facebook.com/pressjfo.news

27 января СБУ заявила о задержании в районе проведения операции объединенных сил боевика террористической организации ДНР, который в течение двух лет обстреливал позиции украинских войск