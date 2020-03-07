Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В вузах оккупированного Луганска убирают дисциплину "украинский язык"

В вузах оккупированного Луганска убирают дисциплину "украинский язык" - Фото
Луганск (фото - LIGA.net)
07.03.2020, 10:48

Местные жители в оккупации рассказали о ситуации в вузах Луганска

В вузы временно оккупированного Луганска поступил приказ полностью заменить дисциплину "украинский язык" на русский для всех направлений подготовки. Об этом сегодня LIGA.net сообщили несколько источников в Луганске.

Подпишитесь на наши новости в Telegram: проверенные факты, только важное

Собеседники подтвердили LIGA.net, что в Луганский университет имени Владимира Даля поступил соответствующий "документ".

В нем идет речь о том, что необходимо "внести изменения в учебные планы 2019-2020 года для всех направлений подготовки, заменив факультативную дисциплину "украинский язык" на "русский язык".

Что касается школ, то, по словам одного из учителей, сейчас по желанию администрации учебных заведений могут убрать из учебного плана украинский язык.

"Боюсь, что в следующем году отказ от украинского языка станет обязательным, как в Крыму. Слов нет", - возмущается один из преподавателей.

Он напомнил, что Луганский лицей иностранных языков уже полностью отказался от изучения украинского языка, там второй год нет этой дисциплины.

  • 2 декабря сообщалось, что Луганский государственный медицинский университет во временно оккупированном областном центре впервые получил российскую аккредитацию на шесть лет.
Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
Луганск школы украинский язык вузы
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 