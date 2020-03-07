В вузах оккупированного Луганска убирают дисциплину "украинский язык"

Луганск (фото - LIGA.net)

В вузы временно оккупированного Луганска поступил приказ полностью заменить дисциплину "украинский язык" на русский для всех направлений подготовки. Об этом сегодня LIGA.net сообщили несколько источников в Луганске.

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Собеседники подтвердили LIGA.net, что в Луганский университет имени Владимира Даля поступил соответствующий "документ".

В нем идет речь о том, что необходимо "внести изменения в учебные планы 2019-2020 года для всех направлений подготовки, заменив факультативную дисциплину "украинский язык" на "русский язык".

Что касается школ, то, по словам одного из учителей, сейчас по желанию администрации учебных заведений могут убрать из учебного плана украинский язык.

"Боюсь, что в следующем году отказ от украинского языка станет обязательным, как в Крыму. Слов нет", - возмущается один из преподавателей.

Он напомнил, что Луганский лицей иностранных языков уже полностью отказался от изучения украинского языка, там второй год нет этой дисциплины.

2 декабря сообщалось, что Л уганский государственный медицинский университет во временно оккупированном об ластном центре впервые получил российскую аккредитацию на шесть лет.