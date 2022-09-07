В Запорожье и Полтавской области сработала ПВО

Вечером, 7 сентября, в Запорожье и Полтавской области были слышны взрывы, сообщается о работе противовоздушной обороны. Об этом сообщили главы областных военных администраций Запорожской области Александр Старух и Полтавской области Дмитрий Лунин.

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"Громкий звук, который недавно был слышен в областном центре – это результат работы противовоздушной обороны ВСУ", – написал Старух в Telegram.

Глава Полтавской ОВА сообщил, что силы противовоздушной обороны сработали в Кременчугском районе Полтавской области.

7 сентября российские оккупанты обстреляли из РСЗО "Град" населенный пункт в Запорожской области, в результате чего погибли три человека, еще семеро – ранены.

7 сентября в Славянске российские оккупанты нанесли удар по жилому дому, уничтожив подъезд, под завалами могут быть люди.

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Наталія Фреїк

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