В Запорожье ночью подорвали отделение банка: фото

Фото: zp.npu.gov.ua

В Запорожье сегодня около 03:00 неизвестные путем подрыва повредили банкомат и фасад филиала одного из банков в Днепровском районе. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Установлено, что неизвестные лица, путем подрыва повредили банкомат и фасад филиала одного из банков, расположенных на первом этаже жилого пятиэтажного дома.

Фото: zp.npu.gov.ua

Сумма ущерба устанавливается.

Фото: zp.npu.gov.ua

Принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Фото: zp.npu.gov.ua

Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст.185 (кража) Уголовного кодекса.