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В Киеве взорвали отделение банка: полиция сообщила детали - фото

В Киеве взорвали отделение банка: полиция сообщила детали - фото - Фото
Фото - пресс-служба НПУ Киева
30.11.2019, 09:27

Инцидент произошел с 29 на 30 ноября

дополнено

В Киеве взорвали отделение одного из банков. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в пресс-службе столичной Нацполиции.

Взрыв произошел на ул. Энтузиастов в Днепровском районе столицы. Злоумышленники подорвали банкомат при помощи газово-воздушной смеси, затем забрали оттуда кассеты с деньгами, сели в авто и скрылись с места преступления. Пострадавших нет. 

Сейчас на месте работают следователи и взрывотехники, а в городе объявлен план перехват "Сирена". 

  • Ранее сообщалось, что в Виннице полицейский ударил мужчину в лицо, а тот упал и умер. Правоохранителю грозит до 10 лет тюрьмы. 

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