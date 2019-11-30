В Киеве взорвали отделение банка: полиция сообщила детали - фото

Фото - пресс-служба НПУ Киева

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В Киеве взорвали отделение одного из банков. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в пресс-службе столичной Нацполиции.

Взрыв произошел на ул. Энтузиастов в Днепровском районе столицы. Злоумышленники подорвали банкомат при помощи газово-воздушной смеси, затем забрали оттуда кассеты с деньгами, сели в авто и скрылись с места преступления. Пострадавших нет.

Сейчас на месте работают следователи и взрывотехники, а в городе объявлен план перехват "Сирена".

Ранее сообщалось , что в Виннице полицейский ударил мужчину в лицо, а тот упал и умер. Правоохранителю грозит до 10 лет тюрьмы.

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