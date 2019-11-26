В Одессе полицейская ругалась матом и бросалась на людей: видео

Осторожно! На видео – нецензурная лексика и агрессивное поведение.

В Одессе женщина с удостоверением сотрудника Нацполиции, одетая не по форме, угрожала прохожим своей причастностью к правоохранительным органам. Видео, в котором присутствует ненормативная лексика, опубликовал местный ресурс Думская.

На кадрах видно, что женщина, конфликтуя, оскорбляет других людей и пытается применить физическую силу.

В управлении Нацполиции в Одесской области пообещали провести служебное расследование из-за поведения коллеги.

"По результатам проведения расследования к ней будут применены самые жесточайшие меры дисциплинарного влияния", - заявил начальник областного управления Нацполиции Олег Бех.