В Одессе полицейская ругалась матом и бросалась на людей: видео

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В управлении Нацполиции в Одесской области пообещали провести служебное расследование из-за "недостойного поведения" коллеги

Осторожно! На видео – нецензурная лексика и агрессивное поведение.

В Одессе женщина с удостоверением сотрудника Нацполиции, одетая не по форме, угрожала прохожим своей причастностью к правоохранительным органам. Видео, в котором присутствует ненормативная лексика, опубликовал местный ресурс Думская

На кадрах видно, что женщина, конфликтуя, оскорбляет других людей и пытается применить физическую силу.

В управлении Нацполиции в Одесской области пообещали провести служебное расследование из-за поведения коллеги.

"По результатам проведения расследования к ней будут применены самые жесточайшие меры дисциплинарного влияния", - заявил начальник областного управления Нацполиции Олег Бех. 

  • Ранее сообщалось, что в Виннице полицейский ударил мужчину в лицо, а тот упал и умер. Правоохранителю грозит до 10 лет тюрьмы. 
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Теги: одесса, Нацполиция
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