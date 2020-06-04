В частном детсаду Запорожья умер ребенок: полиция подозревает хозяйку в убийстве

Иллюстративное фото: пресс-служба МВД

В Запорожье полиция сообщила о подозрении хозяйке "нелегального детского сада" в совершении умышленного убийства малолетнего ребенка (п.2 ч.2 ст.115 УК). Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

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В полиции заявляют, что 29 мая в 10:45 на адрес детсада вызвали бригаду скорой помощи, врачи которой констатировали смерть годовалой девочки "вследствие закрытия дыхательных путей желудочным содержимым": "Установлено, что в этот день около 09:00 мать девочки привела ее к жительнице ул. Авраменко, 1969 года рождения и оставила для присмотра".

51-летняя женщина, говорят в полиции, обустроила заведение в собственной трехкомнатной квартире, не имея разрешения и размещала объявление о своих услугах в интернете.

Замглавы Нацполиции в Запорожской области Олег Григоров заявил, что изъятая видеозапись и следственные действия "позволили доказать причастность хозяйки нелегального детсада к совершению особо тяжелого умышленного преступления". Санкции статьи, по которой предъявили обвинения женщине, предусматривают от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

17 января сообщалось, что в Киеве полиция обнаружила частный "детский сад": фото.

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