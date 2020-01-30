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В Запорожье волонтеру неизвестные сожгли автомобиль

В Запорожье волонтеру неизвестные сожгли автомобиль - Фото
Фото: actual.today
30.01.2020, 13:05

Пострадавших нет, пожар ликвидировали спасатели

В Запорожье сегодня сгорел автомобиль местного волонтера. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Установлено, что у жилого дома в 04:00 по улице Штурмовой произошло возгорание автомобиля, пожар ликвидировали спасатели. Пострадавших нет.

"В настоящее время полицейскими проводится ряд оперативно-розыскных и следственных действий для установления лиц, причастных к совершению преступления", - отметил и.о. начальника Днепровского отдела полиции Владимир Мателега.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.194 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Речь идет об автомобиле активиста и волонтера Андрее Лукине. О происшествии он рассказал в Instagram.

  • В ночь на 30 января во Львове неизвестный поджег автомобиль, принадлежащий журналистке Радио Свобода Галине Терещук.
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