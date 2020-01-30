Во Львове журналистке Радио свобода сожгли автомобиль: фото

Иллюстративное фото: пресс-служба ГСЧС

В ночь на 30 января во Львове неизвестный поджег автомобиль, принадлежащий журналистке Радио Свобода Галине Терещук. Об этом сообщает Радио Свобода и сама журналистка в Facebook.

По словам свидетеля, к автомобилю подошел мужчина с капюшоном на голове, положил на переднее стекло пакеты и поджег их.

Фото: Василь Терещук/Facebook

Автомобиль сгорел, огонь удалось потушить пожарным. Соседние машины не пострадали.

Терещук обратилась с заявлением в полицию, проходят следственные действия, полиция изучает версии поджога. Сама журналистка исключает бытовые версии случившегося.

В сентябре прошлого года автомобиль подожгли секретарю Черкасского горсовета.

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