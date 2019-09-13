В Черкассах сожгли авто секретаря горсовета - фото

Ярослав Нищик - фото из Facebook

13 сентября у секретаря Черкасского городского совета Ярославу Нищику сгорела машина. Об этом Нищик сообщил в Facebook.

"Перед голосованием за снос МАФов возле центрального рынка передают, что "все будет гореть", - пишет Нищик.

По его словам, в машине не было проблем с проводкой, был новый аккумулятор: "Машина не на сигнализации, а на центральном замке".

Также Нищик рассказал, что за две минуты до поджога соседи видели молодого парня, который "метался по двору".

"Машина сегодня прошла диагностику и техосмотр. А так да, просто совпадение", - подытожил секретарь горсовета.

В комментарии журналистам Укринформ, Нищик рассказал, что две недели назад к его знакомому подошли двое мужчин специфической внешности и попросили передать ему от имени предпринимателей: "Если горисполком примет решение про снос незаконных МАФов возле центрального рынка, то "все будет гореть". Это было за день до заседания исполкома, на котором и приняли упомянутое решение. В показаниях полиции я сообщил, что поджог машины - это начало преследования моей семьи".

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