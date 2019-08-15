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В Киеве на Лесной загорелась маршрутка: фото

В Киеве на Лесной загорелась маршрутка: фото - Фото
В Киеве загорелась машрутка (Фото: dtp.kiev.ua)
15.08.2019, 09:40

Информация о пострадавших пока не поступала

В Киеве вблизи станции метро Лесная загорелось маршрутное такси. Информацию этом корреспонденту ЛИГА.net подтвердили в пресс-службе ГУ ГСЧС столицы.

Информация о пожаре поступила спасателям в 8:54. В настоящее время на месте проишествия происходит ликвидация возгорания. Информация о пострадавших в результате пожара пока не поступала.

При этом спасатели пока не подтверждают информацию о взрыве маршрутки, которая ранее утром появилась в соцсетях. По словам представителя пресс-службы, вероятно, речь идет лишь о возгорании транспортного средства.

В Киеве загорелась машрутка (Фото: dtp.kiev.ua)

Как уточняют в соцсетях свидетели происшествия, произошло оно на конечной остановке транспорта.

В Киеве загорелась машрутка (Фото: dtp.kiev.ua)

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