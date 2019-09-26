"Ваш сын в полиции". Суд вынес приговор мошеннику из Харькова

Суд (фото - pixabay.com)

Балаклейский районный суд Харьковской области признал 28-летнего жителя областного центра виновным в мошенничестве (ч.3 ст.190 Уголовного кодекса по схеме "ваш сын в полиции". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Начальник управления прокуратуры области Татьяна Сотникова отметила, что злоумышленнику присудили пять лет лишения свободы.

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Было установлено, что в начале января этого года мужчина позвонил на стационарный номер жительницы пгт Барвенково. Он представился сотрудником полиции и сообщил женщине, что ее сын совершил ДТП. Псевдополицейський рассказал, что в аварии пострадала девушка, и на ее лечение срочно нужны средства - $9 тыс.

"Испуганная мать согласилась заплатить необходимую сумму. Мошенник сам пришел за деньгами в дом потерпевшей. Он забрал указанную сумму и заверил женщину, что теперь все проблемы решены. Для убедительности "дал слово офицера", - отметили в пресс-службе.

Затем злоумышленник надиктовал женщине текст расписки. Документ сказал отнести в райотдел, а после этого она якобы сможет увидеть сына.

Псевдополицейский ушел с деньгами и обещал быть на связи. Однако, когда женщина попыталась ему позвонить, оказалось, что его номер уже вне зоны досягаемости. Тогда потерпевшая поняла, что ее обманули.

В прокуратуре уточнили, что приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование. Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей о возмещении причиненных убытков.