Во Львове дотла сгорел кинотеатр возле памятника Бандере – фото

Фото: Львовский горсовет

Во Львове под утро 18 сентября сгорел кинотеатр "Дзвін". Об этом сообщил Львовский городской совет.

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Отмечается, что около 06:00 начался пожар в кинотеатре "Дзвін", который находится возле памятника Степану Бандере.

Помещение выгорело дотла. По предварительной информации, причина пожара – поджог.

Обошлось без пострадавших, но получили повреждения соседние здания – бизнес- и частные помещения. На месте работают спасатели и полицейские.

7 сентября сообщалось, что в результате российской атаки во Львове повреждено по меньшей мере семь памятников архитектуры местного значения.

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