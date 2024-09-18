У Львові вщент згорів кінотеатр біля пам'ятника Бандері – фото

Фото: Львівська міська рада

У Львові під ранок 18 вересня згорів кінотеатр "Дзвін". Про це повідомила Львівська міська рада.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Зазначається, що близько 06:00 почалася пожежа в кінотеатрі "Дзвін", що розташований біля памʼятника Степану Бандери.

Приміщення вигоріло вщент. За попередньою інформацією, причина пожежі – підпал.

Обійшлось без постраждалих, однак зазнали пошкоджень сусідні будівлі – бізнес- та приватні помешкання. На місці працюють рятувальники і правоохоронці.

7 вересня повідомлялось, що через російську атаку у Львові пошкоджено щонайменше сім пам’яток архітектури місцевого значення.

Читайте також: У Львові збудують реабілітаційний екопростір із садом та городом