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Во Львове на троллейбус с людьми упал столб электроопоры: видео

Во Львове на троллейбус с людьми упал столб электроопоры: видео - Фото
Фото: Facebook Игоря Зинкевича
28.01.2020, 14:46

Почти сразу после этого второй столб, стоявший недалеко от первого, упал на легковой автомобиль

Во Львове на проезжую часть дороги упали два железобетонных столба электроопоры, повредив при этом троллейбус и легковой автомобиль. Об этом в Facebook сообщил координатор общественной организации"Варта-1 Игорь Зинкевич.

Он опубликовал фото и видео последствий происшествия, уточнив, что произошло оно по ул. Научная в направлении Стрыйского парка.

Зинкевич сообщил, что движение перекрыто, "объезд – по тротуару".

Местное издание Zaxid.net уточнило, что столб упал на троллейбус №22, когда внутри находились пассажиры. Во время высадки пассажиров троллейбуса вторая опора упала на автомобиль Mitsubishi Outlander, который ехал позади, сообщили изданию во львовской патрульной полиции. По данным правоохранителей, никто не пострадал. 

Там подтвердили, что движение транспорта на этом участке дороги перекрыто.

На месте работают специалисты ЛКП Львовэлектротранс. Устанавливаются причины падения опор.

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дтп Львов троллейбус электроопора
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