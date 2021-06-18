Во Львове продали бомбоубежище за 5,2 млн грн. Покупателем стал бизнесмен-ресторатор
18.06.2021, 07:45
Бомбоубежище во Львове (источник - spfu.gov.ua)
Вчера на онлайн-аукционе по приватизации недвижимости во Львове продали бомбоубежище 1976 года постройки за 5,2 млн грн. Новым владельцем объекта стал собственник ресторанного и строительного бизнеса Александр Сокотун. О продаже сообщила пресс-служба Фонда госимущества.
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Всего в торгах приняли участие 16 кандидатов, ставка выросла в 12 раз – с 413 220 грн до 5 205 900 грн. Расположено бомбоубежище во Львове по улице Навроцкого, оно было построено еще при Советском Союзе и состоит из 10 помещений.
Состояние объекта оценивают как неудовлетворительное.
- В апреле 2021 года в Киеве обновили карту бомбоубежищ.
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