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Во Львове продали бомбоубежище за 5,2 млн грн. Покупателем стал бизнесмен-ресторатор

18.06.2021, 07:45
Во Львове продали бомбоубежище за 5,2 млн грн. Покупателем стал бизнесмен-ресторатор - Фото
Бомбоубежище во Львове (источник - spfu.gov.ua)

Вчера на онлайн-аукционе по приватизации недвижимости во Львове продали бомбоубежище 1976 года постройки за 5,2 млн грн. Новым владельцем объекта стал собственник ресторанного и строительного бизнеса Александр Сокотун. О продаже сообщила пресс-служба Фонда госимущества.

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Всего в торгах приняли участие 16 кандидатов, ставка выросла в 12 раз – с 413 220 грн до 5 205 900 грн. Расположено бомбоубежище во Львове по улице Навроцкого, оно было построено еще при Советском Союзе и состоит из 10 помещений.

Состояние объекта оценивают как неудовлетворительное.

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Дарья Мостовая
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Львов аукцион Фонд госимущества ресторатор бомбоубежище
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