Во Львовской области археологи обнаружили артефакты времен Римской империи: фото

В Червоноградском районе Львовской области нашли новые объекты времен Римской империи. Об этом сообщает в Facebook департамент архитектуры и градостроительства Львовской облгосадминистрации.

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Археологи вблизи села Каров обнаружили два новых уникальных археологических объекта: захоронение с обрядовыми предметами внутри и углубленное сооружение, предназначение которого пока остается неизвестным.

Находку датировали началом ІІІ века н.э. и отнесли к вельбарской культуре, которую оставили восточногерманские племена готов.

В погребении, кроме человеческих останков, археологи обнаружили фрагменты двух стеклянных кубков, аналогов которым в Украине нет.

Также найдены обломки рогового трехслойного гребня, бронзовая застежка (фибула), части деревянного ящика, обитого бронзовыми пластинками с декоративными гвоздями.

Среди находок есть половинка жетона из белого пастового стекла – такие жетоны использовали для римских настольных игр.

По мнению исследователей, они нашли захоронение богатого мужчины.

Исследовать окрестности Карова начали в 2017 году, когда местные краеведы случайно нашли здесь древний меч и другие металлические изделия и принесли их в Историко-краеведческий музей города Винники.

Начав работы, археологи поняли, что это — древний могильник германских племен, которых, как считалось ранее, на этой территории быть не должно.

Раскопки в окрестностях Карова проводятся совместными усилиями Историко-краеведческого музея Винников, департамента архитектуры и развития градостроительства Львовской ОГА, кафедрой археологии и специальных областей исторической науки ЛНУ им. Франко, в партнерстве с Институтом археологии Жешувского университета.

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Наталия Медведева

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