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В Израиле раскопали 1500-летнюю винодельню. Она была крупнейшей в мире: фото

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2021, 20:39
В Израиле раскопали 1500-летнюю винодельню. Она была крупнейшей в мире: фото - Фото
Фото: EPA

В Израиле обнаружен винодельческий комплекс возрастом 1500 лет, который в то время считался крупнейшим в мире. Об этом сообщает BBC.

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Комплекс византийской эпохи расположен в Явне, к югу от Тель-Авива. По оценкам археологов, винодельня производила два миллиона литров напитка в год.

В Израиле раскопали 1500-летнюю винодельню. Она была крупнейшей в мире: фото

После сложного производственного процесса вино поставлялось по Средиземному морю в Европу, Северную Африку и Малую Азию. Оно было известно как вино из Газы и Ашкелона, по названиям портов, через которые оно экспортировалось.

В Израиле раскопали 1500-летнюю винодельню. Она была крупнейшей в мире: фото

Археологи сказали, что были удивлены размерами винодельни. На участке размером в квадратный километр расположены пять винных прессов, склады для выдержки и розлива вина, а также печи для обжига кувшинов, используемых для его хранения.

В Израиле раскопали 1500-летнюю винодельню. Она была крупнейшей в мире: фото

Планируется, что после завершения консервационных работ комплекс станет достопримечательностью.

В Израиле раскопали 1500-летнюю винодельню. Она была крупнейшей в мире: фото

Ученые говорят, что в то время вино было для многих основным продуктом питания.

"Это был основной продукт питания, и это был безопасный напиток, потому что вода часто была загрязнена", – сказал Джон Селигман, один из руководителей раскопок.

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Вадим Ребрина
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Израиль археология вино византия
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