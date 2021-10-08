В Норвегии подо льдом нашли лыжу, которой 1300 лет – фото

Археологи в Норвегии нашли лыжу, возраст которой 1300 лет, – первую такую же обнаружили еще в 2014 году и ждали, пока растает лед на месте находки. Об этом сообщается на сайте археологического проекта Secrets of the Ice.

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В 2014 году участники программы Secrets of the Ice нашли лыжу с креплением, возраст которой 1300 лет, на ледяном участке Дигерварден в Норвегии.

С тех пор исследователи следили за этим участком, ожидая, когда лед растает над второй. Они проверяли место находки в 2016-м, но тогда лед еще недостаточно сошел.

Новая находка сохранилась даже лучше, чем первая, сообщают археологи. Вторую лыжу нашли в пяти метрах от предыдущей.

Чтобы извлечь ее из-под остатков льда и снега, пришлось использовать ледоруб и лопату, а в конце поливать находку теплой водой, разогретой на газовой плите. После извлечения исследователи увидели, что крепление на лыже такое же, как на первой.

Вторая лыжа имеет длину 187 см и ширину 17 см. Это на 17 см длиннее и на 2 см шире, чем первая. На ней обнаружили три витых березовых крепления, кожаный ремешок и деревянную заглушку.

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Виктория Найдёнова

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