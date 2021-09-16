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Длинноногий пингвин. Палеонтологи изучили останки доисторического существа – видео

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2021, 18:11
Длинноногий пингвин. Палеонтологи изучили останки доисторического существа – видео - Фото
Останки нового вида пингвинов (Фото: facebook.com/waikatomuseum)

Палеонтологи открыли новый вид доисторических пингвинов. Птица была выше всех известных видов пингвинов и имела необычно длинные ноги, передает The Guardian.

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Останки доисторической птицы обнаружили еще в 2006 году. Группа детей во главе с экспертом по окаменелостям Крисом Темплером нашла кости вымершего гиганта на небольшом полуострове в гавани Кавхия, в Новой Зеландии во время экскурсии.

Только сейчас палеонтологи Новой Зеландии и американского Музея Брюса смогли с уверенностью сказать, что это был новый вид древних пингвинов.

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Обнаруженная детьми окаменелость оказалась наиболее полным скелетом пингвина Kairuku waewaeroa. Свое имя он получил из-за длины задних конечностей: "waewae" означает "ноги", а "roa" – "длинный" на языке маори.

Самым крупным из ныне живущих видов является императорский пингвин, который может вырасти до 1,2 м. Однако новый вид был еще крупнее. По оценкам археологов останки принадлежали птице, рост которой составлял около 1,6 метра в длину от пальцев ног до кончика клюва.

Кумбер Елизавета
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история новая зеландия археологи пингвин
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